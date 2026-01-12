Uomo di 54 anni muore a Catania per influenza K: ricoverato in condizioni gravi

Un uomo di 54 anni colpito dalla variante K dell’influenza è morto al Policlinico di Catania dopo un breve ricovero per insufficienza respiratoria aggravata dal virus.

A Catania un 54enne è deceduto al Policlinico dopo due giorni di degenza per una grave insufficienza respiratoria causata dalla variante K dell’influenza stagionale, che nelle ultime settimane sta circolando intensamente in Italia.

L’uomo, residente in città, era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche e sottoposto a supporto vitale con respirazione extracorporea (Ecmo), una procedura riservata ai pazienti con insufficienza polmonare severa.

Nonostante le cure intensive, le sue condizioni respiratorie non sono migliorate e il decesso è stato dichiarato dopo due giorni di lotta contro la malattia.

La variante K è un sottogruppo del virus influenzale A(H3N2) che ha preso piede nella stagione 2025-2026, contribuendo a un aumento dei casi e delle ospedalizzazioni in varie regioni italiane.

Nei pronto soccorso siciliani si registra una crescita di accessi dovuta alla diffusione del virus, che porta sintomi simili alla normale influenza ma con possibile maggiore gravità nelle forme più complicate.

Le autorità sanitarie continuano a raccomandare la vaccinazione stagionale, ritenuta efficace nel prevenire le forme gravi e ridurre il rischio di complicanze anche con la circolazione di varianti come la K.