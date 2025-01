Messina: Bimbo di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo una scarica elettrica alla bocca

Un bambino di due anni è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina dopo aver subito una grave scarica elettrica. Il piccolo ha riportato una seria ustione alla bocca, presumibilmente causata da un oggetto elettrico che avrebbe messo in bocca mentre si trovava in casa.

L'incidente è avvenuto nel Ragusano, da dove il bimbo è stato inizialmente portato al pronto soccorso di Modica. Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento d'urgenza in elisoccorso verso il Policlinico di Messina. Giunto in ospedale, è stato immediatamente sedato e ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica.

Le condizioni del bambino sono attualmente stazionarie ma restano gravi. Proseguono le cure e il monitoraggio costante da parte dell'équipe medica.

