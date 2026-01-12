Genova, festa a Rivarolo finisce in emergenza: bambini intossicati e ricoveri in ospedale

Durante una festa in un locale di Rivarolo, a Genova, 24 persone sono rimaste intossicate, tra cui 17 bambini. I primi sintomi sono comparsi nei più piccoli, facendo scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

Quella che doveva essere una serata di incontro si è trasformata in un caso sanitario. In un locale messo a disposizione da una congregazione religiosa, nel quartiere genovese di Rivarolo, circa 24 partecipanti hanno accusato improvvisi malesseri. Tra loro, bambini intossicati in numero maggiore rispetto agli adulti.

I minori, con età comprese tra tre mesi e dodici anni, hanno iniziato a lamentare mal di testa, nausea e vertigini. Per questo sono stati accompagnati all’ospedale Gaslini, dove sono stati presi in carico dai medici per gli accertamenti e le terapie necessarie.

Poco dopo anche diversi adulti presenti all’evento hanno manifestato sintomi simili. Sette di loro sono stati trasferiti all’ospedale San Martino. Quattro accompagnatori dei bambini sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica, mentre altri tre pazienti non hanno avuto bisogno di questa procedura.

Dopo il trattamento, i bambini sono rimasti ricoverati per osservazione e monitoraggio continuo. Il personale sanitario ha disposto terapie differenziate in base ai quadri clinici, con alcuni pazienti sottoposti a ossigenoterapia e distribuiti in reparti diversi per esigenze organizzative.

Secondo quanto riferito dai medici, tutti i pazienti si trovano in condizioni cliniche stabili e non sono in pericolo di vita. Le dimissioni sono previste in modo graduale al termine delle 24 ore di osservazione, tra la serata di oggi e la giornata successiva.