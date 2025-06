Roma, cinque bambini intossicati dopo il bagno in piscina: uno ricoverato in terapia intensiva

Un pomeriggio di sport e divertimento si è trasformato in un incubo a Roma, dove cinque bambini sono stati colpiti da una grave intossicazione dopo il bagno in piscina. Uno di loro è attualmente ricoverato in terapia intensiva, mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico episodio avvenuto in un centro sportivo della Borghesiana.