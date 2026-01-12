Tentata violenza sulla moglie, il figlio interviene e nasce una rissa in casa a San Polo d'Enza

Un’aggressione domestica si trasforma in violenta colluttazione davanti al figlio. A San Polo d’Enza, una donna viene immobilizzata dal marito, che tenta di violentarla. L’intervento del ragazzo evita il peggio e fa scoppiare una rissa.

La discussione tra coniugi degenera rapidamente in un episodio di violenza domestica all’interno di un’abitazione di San Polo d’Enza, nel Reggiano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe spinto la moglie a terra, bloccandola per impedirle di chiedere aiuto.

Nel tentativo di zittirla, le avrebbe stretto il collo e strappato i vestiti, cercando di costringerla a subire un rapporto contro la sua volontà. Le urla, soffocate solo in parte, hanno attirato l’attenzione del figlio, che si trovava in casa al momento dell’aggressione.

Il ragazzo è intervenuto per difendere la madre, affrontando il padre. Ne è nata una colluttazione violenta, con spintoni e colpi reciproci, che ha ulteriormente aumentato la tensione all’interno dell’appartamento.

I rumori e le grida hanno allarmato alcuni vicini, che hanno contattato le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri, la situazione era ancora carica di tensione e l’uomo è stato bloccato dopo ulteriori momenti di resistenza.

La donna è stata assistita per le lesioni riportate e accompagnata in ospedale per gli accertamenti. Anche il figlio ha ricevuto cure mediche a causa dei colpi subiti durante la rissa.

L’uomo è stato arrestato con accuse che includono tentata violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora raccogliendo le testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto e valutare eventuali precedenti episodi di aggressione.