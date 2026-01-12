Film di Zalone e prevenzione prostatica: aumentano le visite urologiche
Una canzone ironica in un film di successo sta spingendo molti uomini a prenotare controlli urologici. Gli specialisti osservano un aumento delle visite preventive per la prostata e sottolineano il valore della comunicazione semplice nella prevenzione.
L’ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino, ha riportato al centro dell’attenzione un tema spesso evitato: la salute della prostata. Dopo l’uscita nelle sale, diversi centri urologici segnalano un incremento delle richieste di controlli preventivi.
A riferirlo è Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società italiana di urologia. Al momento non esistono dati ufficiali consolidati, ma il confronto tra specialisti di varie aree del Paese indica una tendenza chiara verso un maggiore interesse per le visite di prevenzione.
Nel film, Zalone affronta il tema delle patologie prostatiche con un tono ironico, in particolare attraverso la canzone “Prostata Enflamada”. Un approccio leggero che, secondo gli esperti, ha contribuito a rendere l’argomento più accessibile e meno imbarazzante.
Parlare di prostata con un linguaggio semplice può favorire una maggiore attenzione alla salute maschile. Mirone evidenzia come questo processo avvicini gli uomini a una cultura della prevenzione già più diffusa tra le donne per i controlli legati al tumore al seno.
In Italia, il tumore alla prostata è tra le neoplasie più frequenti: ogni anno si registrano circa 40 mila nuove diagnosi e oltre 7 mila decessi. Numeri che confermano il ruolo centrale dei controlli periodici nella diagnosi precoce.
La Società italiana di urologia guarda con favore a tutte le iniziative capaci di ridurre il tabù che ancora circonda la salute urologica maschile, favorendo una maggiore consapevolezza e un dialogo più aperto tra pazienti e specialisti.