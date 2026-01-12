Rocío Munoz Morales e Andrea Iannone, fuga romantica nel resort di lusso in Franciacorta

Un incontro inatteso, un resort esclusivo e voci sempre più insistenti: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales finiscono sotto i riflettori dopo una fuga romantica che potrebbe segnare l’inizio di una nuova relazione.

Il mondo del gossip è stato colto di sorpresa da una possibile nuova coppia: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati insieme all’uscita di un raffinato resort in Franciacorta, alimentando le ipotesi su un legame che andrebbe oltre una semplice amicizia.

Le immagini mostrano i due mentre lasciano il prestigioso L’Albereta Relais & Châteaux, struttura cinque stelle immersa tra vigneti e colline, scenario ideale per una permanenza lontana da occhi indiscreti. Una scelta che ha rafforzato l’idea di una fuga romantica pianificata con discrezione.

Rocío, reduce dalla conclusione della relazione con Raoul Bova, nelle ultime settimane era stata accostata a Stefano De Martino. In quell’occasione, però, si sarebbe trattato soltanto di un rapporto di amicizia nato in un periodo personale particolarmente complesso per l’attrice.

Per Andrea Iannone, invece, la presenza accanto a Rocío rappresenterebbe un segnale chiaro della fine della storia con Elodie, durata circa tre anni. Da tempo circolavano voci di crisi, rafforzate dalle festività trascorse separati e da indiscrezioni su nuove frequentazioni della cantante.

Il luogo scelto per il soggiorno non è passato inosservato. L’Albereta è infatti considerato da Belen Rodriguez, ex compagna del pilota, una sorta di rifugio personale, tanto da averlo definito più volte la sua “seconda casa”.

Proprio in questo resort, in passato, Belen era stata fotografata durante un riavvicinamento con Stefano De Martino e, in un secondo momento, anche in compagnia di Elio Lorenzoni. Un dettaglio che aggiunge ulteriore curiosità a una vicenda già ricca di intrecci.

La presenza contemporanea di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales nello stesso contesto esclusivo continua così ad alimentare il sospetto di un nuovo capitolo sentimentale, osservato con attenzione da appassionati e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo.