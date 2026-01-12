Polizza auto: i fattori meno conosciuti che possono influenzare il prezzo

Quando si parla di polizza auto, molti automobilisti si concentrano esclusivamente sul prezzo finale, convinti che, tra tutti, sia quello l’elemento determinante. In realtà esistono numerosi fattori meno conosciuti che possono influenzare il costo della copertura e che spesso sfuggono all’attenzione di chi si limita a confrontare le cifre senza approfondire. Uno di questi fattori è la classe di merito universale (CU), che riflette la storia assicurativa del proprietario del veicolo e premia chi non ha provocato incidenti negli anni precedenti. Un automobilista con una buona classe di merito può ottenere condizioni molto più vantaggiose rispetto a chi ha avuto sinistri, anche se entrambi guidano lo stesso modello di auto. Un altro elemento che incide sul prezzo è la tipologia del veicolo: cilindrata, potenza e valore commerciale sono parametri che gli operatori del settore considerano attentamente, perché un’auto più potente o costosa può comportare rischi maggiori e quindi premi più elevati. Anche l’età e l’esperienza del conducente hanno un peso significativo. I neopatentati, ad esempio, vengono generalmente considerati più a rischio e possono pagare un premio maggiore rispetto a chi ha anni di guida alle spalle senza incidenti.

Un fattore meno noto riguarda la zona di residenza. Vivere in una grande metropoli con alto traffico e maggiore probabilità di sinistri o furti può far aumentare il premio, mentre chi risiede in aree meno congestionate può beneficiare di tariffe più basse. Allo stesso modo, il luogo in cui l’auto viene parcheggiata può influire sul prezzo: un veicolo custodito in garage è considerato meno esposto a furti o danneggiamenti rispetto a uno lasciato in strada. Anche l’utilizzo del mezzo è un parametro importante. Un’auto usata quotidianamente per lunghi tragitti ha un rischio maggiore rispetto a un veicolo utilizzato solo occasionalmente, e questo si può riflettere sul costo della polizza.

Un altro aspetto spesso trascurato è la scelta delle garanzie accessorie. Molti automobilisti si limitano alla copertura obbligatoria, la cosiddetta RCA auto, ma aggiungere garanzie come furto e incendio, assistenza stradale o tutela legale può modificare sensibilmente il prezzo finale. Non si tratta solo di un aumento del costo, ma anche di un miglioramento della protezione, che va valutato in base alle proprie esigenze personali. Inoltre, la modalità di pagamento può incidere sul premio: alcune formule dilazionate comportano costi aggiuntivi rispetto al pagamento in un’unica soluzione.

Un fattore meno conosciuto ma rilevante è la presenza di dispositivi di sicurezza installati sul veicolo. Sistemi antifurto, scatole nere o dispositivi telematici che monitorano lo stile di guida possono ridurre il rischio percepito dall’operatore e quindi abbassare il premio. Allo stesso modo, la franchigia può influenzare il prezzo: una franchigia più alta riduce il costo annuale, ma aumenta la spesa a carico dell’assicurato in caso di sinistro.

Nella scelta dell’assicurazione auto, naturalmente, influisce anche la scelta della società assicurativa. Scegliere realtà come ConTe.it, intermediario assicurativo del Gruppo Admiral, vuol dire avere a disposizione strumenti digitali e consulenza personalizzata che aiutano gli automobilisti a comprendere meglio i fattori che incidono sul prezzo della polizza e a scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Grazie a un approccio trasparente e orientato al cliente, è possibile valutare non solo il costo immediato ma anche le variabili che lo determinano, ottenendo una protezione su misura e condizioni più vantaggiose.

Il prezzo di una polizza auto, in conclusione, non dipende solo dal modello del veicolo o dall’età del conducente, ma anche da una serie di altri fattori meno conosciuti e che meritano attenzione. Essere consapevoli di questi elementi significa affrontare la scelta con maggiore responsabilità, evitare sorprese e garantire una protezione adeguata alle proprie necessità.

foto unsplash