Harry e 'il principe perduto': il documentario tedesco che potrebbe influenzare il rapporto con William

Il nuovo documentario The Lost Prince, diretto dalla regista Ulrike Grunewald, offre uno sguardo approfondito sulla vita di Harry e Meghan in California, esplorando le loro sfide e ambizioni da quando hanno rinunciato ai ruoli reali nel 2020. Trasmissione esclusiva della televisione tedesca, il filmato non è passato inosservato neanche ai reali britannici. L’esperto Duncan Larcombe, intervistato dal Mirror, ritiene che William e Kate abbiano probabilmente incaricato qualcuno di visionarlo per valutare eventuali problematiche da affrontare.

Larcombe ha dichiarato che, sebbene William sia più abituato a ignorare i media rispetto al fratello minore, mantiene comunque un interesse strategico su questioni che riguardano l’immagine della famiglia reale. Il documentario potrebbe complicare i tentativi di riconciliazione di Harry con i Windsor, nonostante segnali recenti di un possibile disgelo. Dopo la pubblicazione del libro di memorie Spare a gennaio, Harry ha avuto un breve incontro con il padre Carlo, alimentando speculazioni su un miglioramento nei rapporti.

Secondo Larcombe, tuttavia, produzioni come questa rischiano di compromettere tali progressi, specie se mettono in discussione le scelte di Harry e Meghan. Nonostante la trasmissione sia avvenuta in Germania, con un impatto mediatico limitato negli Stati Uniti, il documentario rappresenta un ulteriore ostacolo per una coppia che ha visto la propria popolarità calare drasticamente dal loro trasferimento oltreoceano.

