Tananai e Camihawke in Messico, le foto del viaggio che riaccendono il gossip

Una vacanza in Messico, foto coordinate e silenzi strategici: i social di Tananai e Camihawke continuano ad alimentare le voci su una possibile relazione, mentre i fan attendono uno scatto che possa chiarire ogni dubbio.

Tra palme, mare turchese e scorci esotici, i profili social di Tananai e Camihawke raccontano un viaggio sorprendentemente simile. Gli scatti condivisi mostrano paesaggi identici, atmosfere rilassate e dettagli che non sono passati inosservati agli utenti più attenti.

Il cantante milanese, Alberto Cotta Ramusino, 30 anni, e l’influencer Camilla Boniardi, 35, sembrano vivere questa esperienza come un vero diario visivo. Le immagini pubblicate a distanza di poche ore l’una dall’altra suggeriscono tappe comuni, pur senza mai comparire nello stesso fotogramma.

A colpire in particolare è uno scatto in cui entrambi indossano un costume rosso mentre fanno il bagno, rafforzando l’idea di una vacanza condivisa. Nessuna posa romantica, nessun riferimento diretto, ma una sequenza di indizi che rende il gossip sempre più insistente.

Il viaggio, iniziato circa due settimane fa, viene raccontato come un mix di relax e scoperta della cultura locale. Nei commenti, i fan chiedono apertamente una foto insieme, tra battute e messaggi curiosi, mentre i due continuano a sorridere dalle rispettive stories, lasciando parlare le immagini.