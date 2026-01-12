Australian Open 2026: dove seguire in tv e streaming il primo Slam dell'anno

L’Australian Open inaugura la stagione 2026 del tennis con i grandi protagonisti e una copertura televisiva e streaming completa. Ecco come seguire ogni match, tra telecronisti d’eccezione, studi dedicati e nuovi contenuti esclusivi.

Il tennis mondiale riparte da Melbourne con l’Australian Open 2026, primo Slam della stagione e appuntamento chiave per misurare gli equilibri del circuito. Tra i nomi più attesi spicca Jannik Sinner, pronto a difendere i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, con Carlos Alcaraz nel ruolo di principale antagonista.

La trasmissione dell’evento resta in esclusiva a Warner Bros. Discovery. Le partite più importanti saranno visibili su Eurosport 1, mentre gli incontri con protagonisti italiani troveranno spazio su Eurosport 2. Per la prima volta, l’intero torneo sarà disponibile anche in versione integrale su HBO Max, oltre che su discovery+.

Leggi anche US Open 2025, al via oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove seguire le partite in tv e streaming

La copertura televisiva raggiunge il 32° anno consecutivo con una squadra di commentatori composta da grandi ex campioni, tra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong, collegati direttamente da Melbourne Park.

Ogni giornata sarà introdotta dal programma Courtside, in onda dalle 8:30, con analisi, anticipazioni e riepiloghi dei match già disputati. Dai quarti di finale in avanti, ogni singolare sarà accompagnato da uno studio dedicato prima e dopo l’incontro, con il contributo di Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin e Roberta Vinci.

Il calendario copre l’intero evento: dalle qualificazioni del 12 gennaio, ai primi incontri del main draw dal 18 gennaio, fino alla finale maschile in programma il 1° febbraio. Tutte le partite saranno accessibili anche tramite i canali Eurosport disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

La programmazione si arricchisce con il documentario The Match That Changed Tennis, dedicato alla storica finale del 2012 tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, durata 5 ore e 54 minuti. Il film ripercorre una delle sfide più iconiche del tennis moderno ed è previsto in tv e in streaming sulle piattaforme Warner Bros. Discovery.

Saranno inoltre disponibili altri contenuti originali, come Ambition: Next Gen Now, prodotto da Tennis Australia, dedicato ai giovani talenti emergenti del circuito internazionale.

Sul portale di Eurosport Italia verranno pubblicati highlights e interviste dal campo realizzate da Matteo Zorzoli. Spazio anche al podcast Schiaffo al Volo, condotto da Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco con Roberta Vinci, disponibile in versione audio e video.

HBO Max rappresenta la nuova piattaforma globale di streaming del gruppo Warner Bros. Discovery. Con l’opzione Sports, l’abbonamento include il pacchetto Eurosport, che comprende grandi eventi come l’Australian Open, il Roland Garros, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, le principali competizioni ciclistiche UCI World Tour e la FA Cup.