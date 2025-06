Milos Teodosic annuncia il ritiro a 38 anni: si chiude l'era del 'mago' del basket europeo

lasciare un’eredità indelebile nel basket europeo, grazie a uno stile unico e a momenti indimenticabili. Con il suo talento straordinario e la sua determinazione, Milos Teodosic ha scritto pagine di storia che resteranno per sempre impresse nel cuore degli appassionati. La sua carriera si conclude, ma il suo spirito continuerà a ispirare nuove generazioni di giocatori e tifosi.

Il playmaker serbo Milos Teodosic ha ufficialmente annunciato il ritiro dalla pallacanestro giocata il 26 giugno 2025, all’età di 38 anni, dopo una carriera lunga e ricca di successi.

Nella sua commovente lettera d’addio, Teodosic ha voluto ringraziare famiglia, amici e tifosi per il sostegno in “30 anni di passione, lotta, gioie e sofferenze”. Ha poi espresso orgoglio nel poter condividere i suoi successi con i figli, definendoli “la ricchezza più grande” della sua carriera.

La carriera di Teodosic ha preso il via nel 2004 al FMP in Serbia, per continuare tra Borac Cacak, Olympiacos, CSKA Mosca, i Los Angeles Clippers in NBA e Virtus Bologna, prima del suo approdo alla Stella Rossa nel 2023.

Con la nazionale serba ha collezionato importanti medaglie: argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, al Mondiale 2014 e all’Europeo 2009, oltre a tre ori nei campionati giovanili europei. Il suo matrimonio con il successo è poi proseguito a livello di club, con prestigiosi riconoscimenti internazionali.

“Amare la Serbia, indossare la maglia con quel stemma, sentire l’emozione di quei momenti resterà per sempre vivo in me” ha concluso Teodosic, chiudendo un’epoca che ha ispirato generazioni di appassionati.