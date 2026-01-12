Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia il nono anniversario

Partecipate alla campagna celebrativa per ottenere Dragone Nero Occhi Rossi e altre ricompense speciali

WINDSOR, UNITED KINGDOM – 12 gennaio 2026 – Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) festeggia il 9° anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS . Dal 12 gennaio 2026, i Duellanti potranno partecipare a una speciale campagna commemorativa dedicata a questo importante traguardo. La campagna consentirà di ottenere la Carta Mostro Dragone Nero Occhi Rossi (Speed) e di applicarle l'effetto “Surface Processing: Animated”. Oltre alla carta Drago Nero Occhi Rossi (Rush) OR-style, sarà possibile ottenere Collegatrice Dimensionale (Rush), una carta speciale che celebra il nono anniversario.

I Duellanti potranno ricevere gratuitamente lo Structure Deck “Red Eyes Inferno” . Inoltre, sarà organizzato uno speciale 9th Anniversary Mission Bingo che offrirà ricchi premi al completamento delle missioni.

Infine, i Duellanti potranno approfittare di speciali ricompense log-in.

Elenco completo dei premi log-in giornalieri:

Giorno 1 – Carta Collegatrice Dimensionale (Rush)Giorno 2 – SR Dream Ticket (Velocità/Lucido)Giorno 3 – Biglietto a scelta SR/UR (veloce/lucido)Giorno 4 - Biglietto SR Dream (Rush/Lucido)Giorno 5 – Biglietto a scelta SR/UR (Rush/Glossy)Giorno 6 – UR Dream Ticket (Velocità/Lucido)Giorno 7 – Biglietto a scelta SR/UR (Velocità/Prismatico)Giorno 8 – Biglietto UR Dream (Rush/Glossy)Giorno 9 – Biglietto a scelta SR/UR (Rush/Prismatic)Giorno 10 – Name Colour: Red

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale .

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha raggiunto i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti di tutto il mondo hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e affrontato più di 6 miliardi di Duelli.

La serie Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (di Kazuki Takahashi), serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 e giunto all'ottava iterazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (attualmente in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha pubblicato il primo gioco per console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, è tuttora apprezzata da milioni di appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire un'ampia gamma di contenuti Yu-Gi-Oh!, per offrire il divertimento e l'emozione della serie ai fan di tutto il mondo.