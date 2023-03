YU-GI-OH! DUEL LINKS CELEBRA IL 25ESIMO ANNIVERSARIO DEL GIOCO DI CARTE DI YU-GI-OH! REGALANDO ALCUNE TRA LE CARTE PIÙ AMATE DAI FAN



Collezionate Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico nell’esclusiva edizione Prismatic Foil Rarity



Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia che Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si unisce ai festeggiamenti per l'imminente 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! I duellanti che effettueranno il login su dispositivi mobile e PC durante la campagna per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI otterranno una serie di regali esclusivi. Tra questi, le splendide carte in edizioni Prismatic Foil Rarity di Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico.

A partire da oggi, tutti i Duellanti che effettueranno il login durante la campagna riceveranno le amate carte della famosa apprendista, oltre alla sua fidata Carta Trappola che annulla gli attacchi. Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico sono inoltre protagonisti di nuovi Game Mat e Card Sleeves, anch'essi disponibili per tutti coloro che si uniranno ai festeggiamenti.

Ecco i regali che i Duellanti potranno ricevere al login durante la Campagna per il 25° Anniversario del Gioco di Carte di Yu-Gi-Oh!:

1 carta Ragazza Maga Nera (Prismatic)

(Prismatic) 1 carta Cilindro Magico

1 ticket personaggio

Fino a 1000 gemme

1 Dream Ticket UR (Normal Foil)

1 Ticket UR (Prismatic)

1 Ticket SR (Prismatic)

Game Mat e Card Sleeves con design esclusivo Campagna per il 25° Anniversario

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.



Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha recentemente superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti hanno collezionato più di 77.7 miliardi di carte e hanno preso parte a più di 6 miliardi di Duelli.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android™ e per PC via Steam.

