Terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a La Thuile in Valle d'Aosta
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata stamattina con epicentro nei pressi di La Thuile, in Valle d’Aosta, e avvertita da residenti e lavoratori della zona alpina.
Una scossa sismica di magnitudo 3.4 ha fatto tremare il terreno alle 07:28 di oggi con epicentro vicino al comune di La Thuile, in provincia di Aosta, a una profondità di circa 9 km secondo i dati degli osservatori geofisici.
Il sisma è stato percepito da molte persone nelle località circostanti, con segnali chiaramente rilevati dagli strumenti di monitoraggio.
Leggi anche Terremoto di magnitudo 3.1 scuote la provincia di Catania: epicentro a Ramacca
Al momento non sono state segnalate criticità né danni a edifici o infrastrutture nella zona colpita.
I sismografi registrano periodicamente piccole scosse nell’area alpina, ma eventi di questa magnitudo sono relativamente rari e richiamano l’attenzione dei residenti e dei turisti.