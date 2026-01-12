Terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a La Thuile in Valle d'Aosta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata stamattina con epicentro nei pressi di La Thuile, in Valle d’Aosta, e avvertita da residenti e lavoratori della zona alpina.