Meteo Italia: Nord sotto zero, Sud più mite e soleggiato nella settimana

Lunedì 12 gennaio l’Italia vedrà un netto divario climatico: gelide temperature e cielo grigio al Nord, mentre il Sud e le isole godranno di tempo più mite e asciutto, con il sole a fare da protagonista in molte zone.

All’inizio della settimana il tempo sull’Italia si farà più stabile grazie all’avanzata di un campo di alta pressione, che attenuerà le precipitazioni e favorirà condizioni prevalentemente asciutte su gran parte del Paese. Tuttavia, il freddo resterà intenso soprattutto al Nord, con minime sotto lo zero e cielo spesso nuvoloso, mentre il Sud e le isole sperimenteranno temperature più elevate e cieli sereni o poco nuvolosi.

Per la giornata di lunedì è atteso un clima tipicamente invernale in Pianura Padana e nelle zone settentrionali, dove le temperature di primo mattino potranno scendere a valori negativi, mentre piogge e neve risulteranno sostanzialmente assenti sul resto del territorio. Al contrario, nel Meridione il termometro potrà raggiungere valori più gradevoli, soprattutto nelle ore centrali con ampie schiarite.

Il Centro Italia vedrà alternanza di nuvole e momenti di sole, con temperature che si manterranno tra fredde e fresche, senza fenomeni di forte maltempo. Le regioni tirreniche potrebbero sperimentare annuvolamenti e qualche piovasco isolato nei giorni successivi, ma nel complesso la settimana inizierà con tempo più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

La stabilità meteorologica dovuta all’anticiclone non durerà in eterno: a partire da venerdì 16 gennaio è possibile l’ingresso di una perturbazione atlantica che potrebbe portare piogge sulle regioni del Nord e neve sulle Alpi, interrompendo la pausa anticiclonica.

In sintesi, la prima parte della settimana offrirà un’Italia spaccata in due dal punto di vista climatico: freddo e nuvole al Nord, clima più mite e con maggiori aperture di sole al Sud e sulle isole, con l’alta pressione protagonista ma destinata a lasciare spazio a instabilità nel prossimo fine settimana.