Meteo settimana, da Nord a Sud addio al caldo e all' estate

L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia nelle ultime settimane lascia il posto a una fase più fredda, a causa del vortice ciclonico che arriva dopo aver portato il maltempo in centro Europa. Secondo le previsioni di 3B Meteo, ci sarà un calo generale delle temperature e ci saranno anche piogge e temporali in diverse regioni della Penisola. Per tutta la settimana fino al 28 agosto il Nordest sarà caratterizzato da rovesci e temporali. In particolare, le zone interessate dagli acquazzoni saranno le Alpi e le Prealpi. In calo anche le temperature, con massime comprese tra 27 e 32 gradi.

Per le regioni centrali, invece, instabilità con nubi sparse e possibili acquazzoni in Toscana, Umbria e Abruzzo. Le temperature scenderanno anche al centro e avranno massime tra i 24 ei 29 gradi, più alte in Sardegna.

Per il sud è prevista stabilità atmosferica con sole predominante con possibili episodi di rovesci per tutta la settimana: qualche nuvola in più al mattino tra Puglia, Campania e Calabria. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 37. Mercoledì 25 agosto ci saranno possibili rovesci e temporali sparsi, con temperature più basse e massime tra 28 e 32.

