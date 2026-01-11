Fiorentina-Milan: le pagelle della sfida di Serie A con voti e commenti

Fiorentina e Milan si dividono la posta in palio con un 1-1 al «Franchi»: Comuzzo porta avanti i padroni di casa, poi Nkunku riequilibra nel recupero e regala un punto ai rossoneri.

Fiorentina: De Gea tra i pali disputa un incontro attento, limitando i danni quando chiamato in causa; la difesa viola, e in particolare Dodò, mostra personalità nel contenere gli attacchi milanisti. Comuzzo emerge come protagonista con un colpo di testa che sblocca il match, mentre alcuni compagni faticano a trasformare occasioni importanti in gol. In mezzo al campo Mandragora e Fagioli garantiscono equilibrio, ma la costruzione fatica a decollare con continuità.

Milan: Maignan si conferma fondamentale nelle parate chiave e tiene i suoi in partita; Nkunku, subentrato, si guadagna la sufficienza e la lode per il gol del pari nel finale. Jashari appare fuori passo rispetto alle aspettative, mostrando lacune soprattutto nella fase di impostazione. Pulisic crea pericoli ma spreca più di un’opportunità nitida, non trovando la via del gol. Fullkrug lotta e dialoga bene con i compagni, mentre le scelte di Allegri sollevano qualche dubbio sulla fluidità offensiva complessiva.

La partita, combattuta e vibrante fino agli ultimi minuti, vede la Fiorentina in vantaggio per gran parte del secondo tempo prima del pareggio milanista all’ultimo respiro, risultato che mantiene il Milan imbattuto in campionato ma rallenta la rincorsa alla vetta della classifica.