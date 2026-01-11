Incidente aereo in Colombia: Yeison Jiménez e altre cinque persone perdono la vita

Incidente d’aereo in Colombia: un piccolo velivolo si è schiantato poco dopo il decollo, provocando sei vittime, tra cui il noto cantante colombiano Yeison Jiménez, diretto a un concerto programmato per la serata.

Un aereo leggero di linea Piper PA-31, con sei persone a bordo, è precipitato il 10 gennaio 2026 nei pressi dell’aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyacá, in Colombia, poco dopo il decollo durante un volo charter diretto a Medellín, dove il cantante Yeison Jiménez doveva esibirsi in serata.

Tra le vittime non c’è stato alcun sopravvissuto: oltre a Jiménez, 34 anni, sono morti anche il pilota, il copilota e quattro membri dello staff che lo accompagnavano nel viaggio. Jiménez era una figura di spicco della musica popolare colombiana, autore di numerosi successi e molto apprezzato dal pubblico nazionale.

I filmati pubblicati sui social mostrano l’aereo in difficoltà subito dopo il decollo e poi l’impatto a terra con il velivolo in fiamme, mentre squadre di emergenza accorrevano sulla scena per tentare soccorsi e spegnere l’incendio.

Le autorità dell’aviazione civile colombiana e il Ministero dei Trasporti hanno annunciato l’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente, che si è verificato mentre l’aereo non riusciva a guadagnare quota adeguata dopo la partenza dalla pista di Paipa.

Jiménez, nato a Manzanares nel 1991, aveva costruito una carriera consolidata nel genere regionale, ottenendo grandi risultati di pubblico e critica e riempiendo importanti stadi e arene nei suoi tour in Colombia.