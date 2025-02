Aereo medico precipita a Philadelphia: 6 persone a bordo perdono la vita

Un grave incidente aereo ha colpito l’area nord-orientale di Philadelphia, secondo le notizie diffuse da diverse testate locali e dalla CNN. Un jet medico con a bordo una bambina, sua madre e quattro membri dell’equipaggio si è schiantato tra le case dopo essere decollato dal Northeast Airport. Al momento dell’impatto è scoppiata un’esplosione che ha generato un incendio, coinvolgendo alcune abitazioni e diversi veicoli.

La Federal Aviation Administration ha riferito che l’aereo era diretto verso il Messico, dove la piccola sarebbe tornata insieme alla madre dopo un periodo di cure negli Stati Uniti. La violenza dello schianto ha provocato la morte di tutte e sei le persone a bordo. Il sindaco di Philadelphia Cherelle Parker ha comunicato che l’area è stata isolata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Le autorità stanno valutando i danni e le possibili cause dell’accaduto, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme nel corso della serata.

Secondo fonti ospedaliere, sei pazienti con ferite correlate all’incidente sono stati trasferiti al Temple University Hospital-Jeanes Campus. Alcune abitazioni limitrofe hanno dovuto essere evacuate, poiché si temeva il rischio di ulteriori crolli o focolai. Il National Transportation Safety Board ha aperto un’indagine per verificare le condizioni tecniche del velivolo e determinare le dinamiche dello schianto. Diversi residenti hanno raccontato di aver udito un forte boato prima di notare il bagliore delle fiamme. Non sono ancora stati rilasciati dettagli sull’identità delle vittime, e non risulta chiaro se fossero già state segnalate anomalie durante il decollo. L’intera zona resta presidiata dalle forze dell’ordine, mentre i soccorritori proseguono il lavoro di messa in sicurezza per prevenire ulteriori danni.

