Fumetto di Superman venduto per 15 milioni di dollari, storia e valore record

Una copia rarissima del fumetto che ha lanciato Superman al mondo, prima proprietà di Nicolas Cage e in passato rubata dalla sua abitazione, è stata venduta per una cifra senza precedenti: 15 milioni di dollari, nuovo record assoluto.

L’esemplare battuto per una somma mai vista appartiene all’“Action Comics No. 1”, il numero del 1938 in cui il supereroe di Krypton fa il suo esordio e che ha dato il via al genere dei supereroi. Solo una manciata delle circa cento copie conosciute è in condizioni così pregiate.

Questa particolare copia ha un percorso singolare: l’attore Nicolas Cage l’aveva acquistata negli anni ’90 e nel 2000 fu sottratta dalla sua casa a Los Angeles. Dopo più di un decennio di mistero, il volume fu ritrovato in un deposito in California e restituito al proprietario.

Cage successivamente l’aveva venduta all’asta per una cifra notevole, ma il recente accordo privato tra collezionisti ha portato il prezzo a livelli ben superiori, quasi il doppio del record precedente stabilito da un altro albo storico.

La transazione è stata curata da specialisti nel mercato dei fumetti da collezione con sede a New York; né l’acquirente né il venditore sono stati resi noti. Secondo gli esperti, la combinazione tra rarità, stato di conservazione e la vicenda legata all’attore ha contribuito a spingere il valore dell’albo a queste cifre.