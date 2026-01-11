Garlasco: due testimonianze inedite rilanciano le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi

La mattina del delitto di Chiara Poggi emergono due nuovi testimoni che collocano persone in punti chiave di via Pascoli tra le 9:30 e le 10 del 13 agosto 2007, prima dell’orario già accertato della morte.

Nel corso di una puntata di Zona Bianca, l’inviato Alessandro De Giuseppe ha raccontato che due nuove persone hanno riferito di aver osservato individui in luoghi dove non avrebbero dovuto trovarsi la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, reato consumato a Garlasco il 13 agosto 2007. Queste dichiarazioni sono state già raccolte dalla Procura di Pavia come persone informate sui fatti e non risultano collegate a indagini preliminari.

Secondo quanto riferito, uno dei testimoni ha visto una persona all’incrocio con via Pascoli in una fascia oraria incompatibile con le versioni precedenti, mentre il secondo ha descritto un’altra figura in un luogo inusuale, aggiungendo timori di possibili ritorsioni.

I racconti sembrano richiamare l’episodio del 2007 in cui Marco Muschitta disse di aver notato una donna su una bicicletta vicino alla villetta della vittima, testimonianza poi ritirata. De Giuseppe ha spiegato che i nuovi elementi potrebbero dare forza a quella versione.

Le dichiarazioni sono state definite “circostanziatissime”, anche se gli inquirenti non hanno ancora reso pubblici i dettagli e non è chiaro se queste osservazioni possano modificare il quadro accusatorio finora delineato.

L’omicidio di Chiara Poggi aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione, ma le nuove indagini, riaperte nel 2025, hanno iscritto un altro nome, quello di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio.