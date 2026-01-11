Uomo di 34 anni gravemente ferito investito sulla statale mentre soccorre una volpe

Fermarsi in mezzo alla statale per aiutare una volpe ferita è costato carissimo a un uomo di 34 anni, travolto da un’auto e trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo l’incidente. ([Virgilio.it][1])

A Salassa, lungo la statale 460, un uomo di 34 anni si è fermato con l’auto dopo aver visto una volpe apparentemente ferita a bordo strada e ha cercato di soccorrerla.

La scena è avvenuta poco prima della mezzanotte, quando il 34enne di Caluso si è accostato sulla carreggiata per prestare aiuto all’animale selvatico, potenzialmente vulnerabile o in difficoltà.

Mentre era fuori dalla sua vettura, intento a verificare le condizioni della volpe, un altro veicolo in transito non è riuscito a fermarsi in tempo e lo ha travolto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente e, vista la gravità delle lesioni riportate dall’uomo, è stato deciso il trasferimento d’urgenza in ospedale con rischio per la vita.

Le dinamiche precise del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la sequenza degli eventi e valutando anche le condizioni della viabilità al momento dell’investimento.