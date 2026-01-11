Renee Nicole Good uccisa a Minneapolis: le parole prima dei colpi e la reazione nazionale
Renee Nicole Good, 37 anni, ha pronunciato con calma “Non sono arrabbiata con te” rivolgendosi a un agente federale pochi istanti prima di essere raggiunta da tre proiettili sparati da un agente dell’ICE durante un’operazione a Minneapolis.
In un video diffuso nelle ultime ore, si vede Renee Nicole Good seduta nella sua auto mentre, con tono pacato, dice a un agente dell’Immigration and Customs Enforcement di non essere arrabbiata con lui pochi istanti prima di essere colpita mortalmente da tre colpi di pistola. La donna, madre di tre figli, è stata uccisa il 7 gennaio a Minneapolis durante un’operazione federale di controllo sull’immigrazione.
Le immagini dell’incidente — catturate probabilmente con un telefono cellulare dell’agente — mostrano l’auto di Good fermata trasversalmente sulla strada e l’interazione con gli agenti poco prima dello sparo. La frase “Non sono arrabbiata con te”, ripetuta dalla 37enne, è diventata un simbolo della vicenda e ha scatenato dure critiche nei confronti dell’operato dell’ICE.
Secondo le autorità federali, l’agente avrebbe aperto il fuoco per legittima difesa, sostenendo che la donna avrebbe potuto usare il suo veicolo come arma. Questa versione è però contestata da politici locali, manifestanti e familiari, che affermano che Good stesse semplicemente tentando di allontanarsi dalla scena senza minacciare gli agenti.
La morte di Good ha provocato manifestazioni di massa a Minneapolis e in molte città degli Stati Uniti sotto lo slogan “ICE Out For Good”, con migliaia di persone che chiedono responsabilità e riforme nelle tattiche di contrasto all’immigrazione. Alcune proteste hanno portato a scontri con la polizia e all’arresto di decine di partecipanti.
La comunità e la famiglia di Good, compresa la moglie Rebecca, hanno parlato pubblicamente della donna come di una persona compassionevole e impegnata nella propria comunità, mentre critici dell’azione federale sottolineano che l’incidente accade a pochi isolati dal luogo in cui George Floyd fu ucciso nel 2020, alimentando ulteriori tensioni sulle forze dell’ordine negli Stati Uniti.
Watch the video.. This was not Renee's fault
New video shows Renee Nicole Good calmly say "That's fine, dude — I'm not mad at you"
before an ICE agent fatally shoots her, then can be heard saying "fcking btch"