Chi era Renee Nicole Good e cosa è accaduto a Minneapolis

Renee Nicole Good, madre di tre figli e poetessa di 37 anni, è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un’operazione federale: un video rivelatore ha spinto critiche e proteste negli Stati Uniti.

Renee Nicole Good, 37 anni, cittadina americana originaria del Colorado, è stata uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis il 7 gennaio 2026 durante un’operazione di controllo federale. La donna, madre di tre figli, si trovava in auto con la sua compagna quando è stata colpita a morte da colpi d’arma da fuoco mentre il suo veicolo cercava di allontanarsi da una strada residenziale innevata. Un video ampiamente diffuso mostra un agente sparare contro la sua auto, mettendo in discussione la versione ufficiale di legittima difesa offerta dalle autorità.

Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, l’agente avrebbe aperto il fuoco perché Good avrebbe usato la sua auto come arma nel corso dell’azione. Tuttavia, le immagini pubblicate e le testimonianze contrastano questa ricostruzione, mostrando la donna mentre tenta di muoversi in retromarcia senza travolgere alcun agente, e suscitando dubbi sulla giustificazione dello sparo.

Leggi anche Usa, agente Ice spara e uccide una donna a Minneapolis: proteste diffuse negli Stati Uniti

Renee Good si era recentemente trasferita a Minneapolis con il suo partner e aveva studiato scrittura creativa, attività per cui aveva ricevuto riconoscimenti in passato. La madre ha descritto la figlia come una persona compassionevole e dedita alla cura degli altri, non coinvolta in scontri con le forze federali al momento dell’incidente.

La sparatoria ha scatenato forti reazioni politiche e sociali: il sindaco di Minneapolis e il governatore del Minnesota hanno contestato la presenza e le azioni dell’ICE, mentre gruppi locali e nazionali hanno organizzato proteste e veglie nel luogo della morte, chiedendo un’indagine indipendente sulla vicenda.

Il caso, avvenuto a pochi isolati dal sito dove nel 2020 fu ucciso George Floyd, ha riaperto il dibattito sulle tattiche delle forze federali negli Stati Uniti e sulla responsabilità dell’uso della forza in operazioni di polizia.