Auto della Polizia Municipale incendiata davanti al comando di Saviano
Un’auto della Polizia Municipale è stata incendiata davanti al comando di Saviano. Le autorità hanno rafforzato i controlli sul territorio e convocato una riunione urgente sulla sicurezza, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.
Un veicolo in dotazione alla Polizia Municipale è stato dato alle fiamme davanti alla sede del comando di Saviano, in provincia di Napoli. L’episodio ha fatto scattare immediatamente le attività investigative per ricostruire dinamica e responsabilità.
Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell’area interessata, coinvolgendo tutte le forze di polizia impegnate sul territorio.
Leggi anche Saviano e Mollicone, scontro social sull'omertà e le serie tv: Invita al silenzio – Se non sai rispondere, insulti
Nel corso della stessa giornata è stata inoltre convocata con urgenza, presso il Palazzo di Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata all’analisi approfondita della vicenda.
Il Prefetto ha espresso piena fiducia nell’operato degli investigatori e ha sottolineato il ruolo centrale del sistema di videosorveglianza attivo nel Comune di Saviano, ritenuto uno strumento determinante per l’individuazione dei responsabili.
Il territorio resta sotto particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, anche in considerazione della presenza di un’amministrazione comunale commissariale e di un contesto ritenuto sensibile sotto il profilo della sicurezza.