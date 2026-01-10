Auto della Polizia Municipale incendiata davanti al comando di Saviano

Un’auto della Polizia Municipale è stata incendiata davanti al comando di Saviano. Le autorità hanno rafforzato i controlli sul territorio e convocato una riunione urgente sulla sicurezza, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.