E' morto Joe Bryant - il padre di Kobe: aveva 69 anni

Spettacolo - E' morto a 69 anni Joe Bryant, padre di Kobe Bryant. Lo fa sapere il La Salle Men's Basketball. La squadra ha ricordato che ha giocato per gli Explorers dal 1973 al 1975 e che è stato membro dello staff tecnico dal 1993 al 1996. "Era un membro amato della famiglia Explorer e ci mancherà moltissimo", ha scritto il team su X. L'allenatore della squadra La Salle, Fran Dunphy, ha detto al Philadelphia Inquirer che Joe Bryant, soprannominato "Jellybean", di recente aveva avuto un grave ictus. La sua morte avviene più di quattro anni dopo la morte del figlio e della nipote, Gigi Bryant, in un incidente in elicottero in California il 26 gennaio 2020. Bryant, attaccante alto 2 metri e 45, fu scelto dai 76ers della sua città natale con la 14a scelta assoluta nel Draft NBA del 1975, secondo Sporting News. Ha trascorso quattro stagioni con i 76ers, tre stagioni con i Clippers e una stagione con i Rockets prima di concludere la sua carriera all'estero e ritirarsi nel 1992.