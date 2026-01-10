Valanga in Valle d'Aosta, scialpinista muore alla Pointe de la Pierre

Uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato sepolto da una valanga in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto nella zona della Pointe de la Pierre, con l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine.