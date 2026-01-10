Valanga in Valle d'Aosta, scialpinista muore alla Pointe de la Pierre
Uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato sepolto da una valanga in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto nella zona della Pointe de la Pierre, con l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine.
La tragedia si è consumata nelle prime ore della giornata nell’area della Pointe de la Pierre, in Valle d’Aosta, dove una valanga ha travolto uno scialpinista impegnato in un’uscita in quota. A dare l’allarme sono stati due testimoni presenti nella zona.
Il Soccorso Alpino Valdostano ha raggiunto rapidamente il punto indicato, avviando le operazioni di ricerca e recupero. L’uomo è stato individuato sotto la neve ed estratto, quindi trasferito a una quota più bassa per consentire il successivo imbarco sull’elicottero.
Nonostante i tentativi di soccorso, per lo scialpinista non c’è stato nulla da fare. Le attività di identificazione sono state affidate alla Guardia di finanza, che sta procedendo con gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.