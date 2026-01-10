Slavina eccezionale sul Gran Sasso con immagini che impazzano online

La caduta di una massiccia massa nevosa dal Gran Sasso d’Italia ha catturato l’attenzione sui social con immagini spettacolari, senza riportare al momento feriti o danni a persone.

Una grande valanga si è staccata lungo il versante del Gran Sasso d’Italia, creando una nube di neve visibile alla base del bosco sotto il Paretone del Corno Piccolo e ripresa da escursionisti e passanti.

Lo scatto che documenta il fenomeno è stato condiviso rapidamente su piattaforme social, dove ha attirato migliaia di visualizzazioni in poche ore grazie alla forza del distacco e alla spettacolare nuvola di neve sospesa nell’aria al momento dell’impatto con il limite del bosco.

Leggi anche Ricerche senza sosta sul Gran Sasso per il polacco scomparso Karol Brozek

Il luogo dell’accaduto si trova nella parte teramana del massiccio montuoso, tra la Valle Siciliana e il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in un’area impervia e priva di insediamenti abitati.

Secondo le informazioni disponibili, non risultano persone coinvolte né segnalazioni di feriti o danni a cose: la slavina è avvenuta in un tratto frequentato soprattutto da amanti della montagna e non in un contesto urbano.