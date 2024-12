Ricerche riprese sul Gran Sasso per i due alpinisti dispersi con elicotteri e venti soccorritori

Riprendono oggi, 27 dicembre, le ricerche di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, alpinisti romagnoli di 42 e 48 anni dispersi da domenica pomeriggio sul Gran Sasso, a un’altitudine di 2.700 metri. Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, ha dichiarato che le condizioni meteo sembrano favorevoli e che verranno utilizzati elicotteri e squadre composte da almeno venti soccorritori. Nonostante le difficoltà, l’obiettivo rimane portare a casa vive le persone scomparse.

Le operazioni includeranno anche l’utilizzo del dispositivo Sonar Recco, già impiegato nel 2021 sul Monte Velino. Questo strumento è capace di individuare segnali di dispositivi elettronici, inclusi cellulari spenti, e verrà usato per un primo sorvolo della zona individuata. La speranza è che i due alpinisti abbiano trovato riparo in un anfratto, ma le condizioni estreme degli ultimi giorni, con raffiche di vento fino a 140 chilometri orari e accumuli di neve, rendono la situazione estremamente critica.

Ieri, una squadra della Guardia di Finanza ha tentato un avvicinamento via terra nella Valle dell’Inferno, dove si ritiene possano trovarsi i due dispersi. Gli operatori, nonostante siano riusciti ad avvicinarsi alla zona dell’ultimo segnale ricevuto, hanno dovuto interrompere l’avanzata a causa della neve altissima e delle forti raffiche di vento. Dopo cinque giorni, le possibilità di ritrovarli in vita sono deboli, ma ogni sforzo è in corso per localizzarli.

Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: soccorritori e lavoratori bloccati a Campo Imperatore - Gli undici operatori del Soccorso Alpino, impegnati nel tentativo di recupero di due alpinisti dispersi sul Gran Sasso, sono bloccati dalle 12 di ieri presso una struttura ricettiva a Campo Imperatore. La causa del blocco è un guasto alla funivia che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore.

Alpinisti bloccati sul Gran Sasso: maltempo ostacola i soccorsi - Due alpinisti sono rimasti intrappolati sul Gran Sasso, nel Vallone dell'Inferno, a circa 2.700 metri di quota, dopo essere scivolati durante la discesa dal Corno Grande. Le operazioni di soccorso, iniziate domenica, sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti nevicate e raffiche di vento.

Alpinisti morti su Monte Bianco - chi erano Sara e Andrea - Ad Alagna mangiammo tutti assieme e mi fa ancora sorridere quando penso che scambiai il tuo panino per il mio e ci diedi un bel morso. Attualità - Appassionato di montagna lui da sempre, lei da pochi mesi. I due alpinisti Andrea Galimberti e Sara Stefanelli sono morti sul Monte Bianco.