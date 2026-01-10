Amedeo Minghi critica Annalisa e divide i social

Un commento tagliente di Amedeo Minghi su una performance di Annalisa accende il dibattito online, dividendo pubblico e addetti ai lavori tra difese, critiche e silenzi strategici.

Un’osservazione pubblicata sui social da Amedeo Minghi ha riportato l’attenzione su Annalisa e su una delle sue recenti esibizioni. Il cantautore ha commentato un video in cui la collega interpreta “Piazza San Marco”, brano inciso con Marco Mengoni e incluso nell’album “Ma Io Sono Fuoco”.

Il tono del messaggio è stato diretto e privo di mediazioni: Minghi ha dichiarato di non riuscire a comprendere le parole cantate, mettendo in discussione la chiarezza dell’interpretazione vocale. La frase ha immediatamente innescato un acceso confronto tra utenti, con reazioni che oscillano tra sostegno al giudizio e difesa della cantante.

Nonostante la critica, la performance ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte di fan e colleghi, che hanno elogiato lo stile e l’intensità dell’esibizione. Annalisa, al centro della discussione, ha scelto di non intervenire pubblicamente sul commento, lasciando che il dibattito proseguisse senza una replica ufficiale.