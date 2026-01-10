Morto Filippo Ascione: sceneggiatore e produttore del cinema italiano

Morto a 71 anni Filippo Ascione, sceneggiatore e produttore italiano noto per collaborazioni con grandi registi e per aver firmato celebri sceneggiature premiate del cinema nazionale.

Filippo Ascione, figura di spicco nel cinema italiano, è scomparso all’età di 71 anni. Nato a Cariati il 15 ottobre 1954, ha costruito una carriera come sceneggiatore e produttore cinematografico collaborando con registi come Federico Fellini e contribuendo a pellicole di rilievo della cinematografia nazionale.

Nel corso della sua lunga attività ha lavorato con molti nomi di rilievo del cinema italiano, spaziando tra ruoli creativi e produttivi dietro le quinte di numerosi film. Tra le sue sceneggiature figurano titoli apprezzati dal pubblico e dalla critica, tra cui pellicole premiate e riconosciute per la qualità della scrittura.

Ascione ha avuto un ruolo significativo anche in cabina di produzione, associandosi con società di rilievo nell’industria cinematografica italiana e contribuendo alla distribuzione di opere italiane. La sua esperienza spaziava dal lavoro in scrittura a quello organizzativo, rendendolo una voce autorevole nel panorama del cinema.

In più di quattro decenni di carriera ha firmato soggetti e sceneggiature per commedie, drammi e altri generi cinematografici, ottenendo premi e riconoscimenti per la sua opera. La sua influenza si è estesa anche alle nuove generazioni di autori e professionisti del settore.