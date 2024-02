Morto a 73 anni Luis Molteni, il Danny DeVito italiano del cinema e teatro

L'attore italiano Luis Molteni, spesso paragonato a Danny DeVito per la sua fisicità e talento nel caratterizzare ruoli simili, è morto a Roma all'età di 73 anni. Nato a Seregno, in Brianza, il 5 novembre 1950, Molteni ha avuto una lunga e variegata carriera nel mondo dello spettacolo, distinguendosi sia nel cinema che in teatro.

Molteni, il cui vero nome era Gianluigi Molteni, ha debuttato sul grande schermo nel 1980 con un piccolo ruolo nel film "Ho fatto splash" di Maurizio Nichetti, con cui ha continuato a collaborare in diverse altre pellicole. La sua filmografia conta 118 titoli, tra cui lavori con registi del calibro di Carlo Verdone e Roberto Benigni, in cui ha interpretato l'Omino di burro nel film "Pinocchio".

Oltre al cinema, Molteni ha avuto una presenza significativa anche in televisione, apparendo in serie popolari come "Distretto di Polizia", "Elisa di Rivombrosa", "Don Matteo", "Il commissario Manara" e "L'ispettore Coliandro".

La sua ultima apparizione cinematografica è stata nel film "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi, attualmente nelle sale, dove ha condiviso il set con attori come Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari e Maurizio Lombardi.

Molteni ha iniziato la sua carriera artistica nel teatro, recitando nello spettacolo "Quelli di Grock" tra il 1979 e il 1985, e ha continuato a lavorare sul palcoscenico per tutta la vita, dimostrando una versatilità e un impegno che lo hanno reso un volto noto e amato nel panorama artistico italiano.