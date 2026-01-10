Can Yaman fermato a Istanbul durante un'operazione antidroga nei locali della movida

La polizia turca ha fermato Can Yaman durante un controllo antidroga nei locali notturni di Istanbul, in un’operazione che ha coinvolto personaggi noti e gestori della movida, aprendo nuovi interrogativi sull’indagine.

Un blitz coordinato contro il consumo di sostanze stupefacenti negli ambienti della notte ha portato al fermo di sette persone nella capitale turca del divertimento. Tra i nomi emersi figura anche Can Yaman, volto celebre delle serie televisive seguite dal pubblico italiano e internazionale.

L’intervento, disposto dalla Procura, ha interessato nove locali notturni distribuiti in diverse zone della città. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni mirate, controllando clienti, personale e responsabili delle strutture. Durante uno di questi controlli, l’attore si trovava all’interno di un club in qualità di avventore.

Leggi anche Can Yaman sorprende Fiorello: perché il suo italiano in Sandokan è impeccabile

Nel corso dell’ispezione, gli investigatori avrebbero rinvenuto sostanze stupefacenti in suo possesso. Questo elemento avrebbe determinato il fermo immediato, nonostante nei suoi confronti non risultasse un provvedimento di detenzione già predisposto nell’ambito dell’inchiesta.

La procedura sarebbe quindi scattata in flagranza, come previsto dalla normativa, trasformando un controllo ordinario in un passaggio formale all’interno dell’indagine. Gli inquirenti hanno chiarito che l’attenzione principale resta rivolta alla rete di distribuzione e consumo collegata ai locali ispezionati.

Nell’operazione sono stati coinvolti anche altri personaggi noti, tra cui attrici, influencer e figure legate alla gestione delle discoteche. Tra i nomi citati compaiono Selen Görgüzel, Ayse Saglam, Ceren Alper, alcuni creatori di contenuti online, oltre a titolari e manager delle strutture controllate.

Secondo quanto emerso dagli atti, a carico di Yaman risulterebbe già una segnalazione precedente per uso di sostanze, elemento che ora viene valutato insieme ai nuovi riscontri raccolti durante il blitz.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire i collegamenti tra i diversi soggetti coinvolti e per delineare con maggiore precisione il quadro dei consumi e dei canali di approvvigionamento legati alla movida di Istanbul.