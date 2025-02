Roma: Carabinieri Accerchiati al Quarticciolo durante Operazione Antidroga, Cinque Arresti

Questa mattina, intorno alle 11, i carabinieri della compagnia Casilina hanno condotto un'operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo di Roma.

Durante i controlli in viale Palmiro Togliatti, due individui sono stati arrestati per possesso di 14 dosi di cocaina e 450 euro in contanti. Altre due persone hanno tentato di ostacolare l'arresto e sono state fermate per resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, un gruppo di persone ha circondato le pattuglie, ma la situazione è stata gestita senza incidenti. Le autorità stanno indagando per identificare i presenti. Poco dopo, nelle vicinanze, un altro spacciatore è stato arrestato mentre vendeva crack, grazie all'intervento dell'unità cinofila.

Roma, aggressione a minorenne con kippah: arrestato cittadino egiziano - Il 29 gennaio 2025, in via Nazionale a Roma, un ragazzo minorenne che indossava la kippah è stato aggredito mentre passeggiava con la madre. L'aggressore, un cittadino egiziano di 33 anni, senza fissa dimora e titolare di protezione internazionale in Italia, ha successivamente minacciato con una bottiglia di vetro una commerciante intervenuta in difesa del giovane.

Victor Nelsson alla Roma: chi è il difensore danese arriva dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto - La Roma ha ufficializzato l'acquisto del difensore danese Victor Nelsson dal Galatasaray. Il giocatore è arrivato a Roma questa mattina alle 10:00 CET con un volo da Istanbul e si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra.Victor Nelsson, 26 anni, è un difensore centrale versatile, capace di giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra, e all'occorrenza anche come mediano.

Europa League: la Roma affronterà il Porto nei playoff - Il sorteggio dei playoff di Europa League, tenutosi oggi a Nyon, ha stabilito che la Roma sfiderà il Porto. La gara d'andata è fissata per il 13 febbraio all'Estádio do Dragão, mentre il ritorno si disputerà il 20 febbraio allo Stadio Olimpico.La Roma ha conquistato l'accesso ai playoff grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro l'Eintracht Francoforte, piazzandosi al 15º posto nella classifica della fase campionato.