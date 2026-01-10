Lite tra compagni in amichevole: Behrens travolge Koustias e scoppia il caso

Un’amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen si è trasformata in un caso mediatico per un duro scontro interno alla squadra svizzera, con un gesto improvviso che ha lasciato tutti senza parole.

Nel pieno della preparazione dopo la pausa invernale, Lugano e Viktoria Plzen si sono affrontate in una gara di allenamento che avrebbe dovuto servire solo a ritrovare ritmo e condizione. Il campo, invece, ha raccontato una storia diversa, segnata da tensioni inattese e da un episodio che ha oscurato il risultato finale.

Il match, chiuso sul 4-2 in favore dei cechi, è stato caratterizzato da un momento di forte attrito tra due giocatori del Lugano. Kevin Behrens, impegnato in una fase di pressione alta, ha improvvisamente deviato la propria corsa verso il compagno Georgios Koustias, colpendolo con una spallata decisa che lo ha mandato a terra.

Dopo l’impatto, Behrens non si è limitato al contatto fisico. Avvicinatosi a Koustias, lo ha affrontato con tono acceso, indicandolo con il dito e proseguendo la discussione in modo evidente. L’intervento degli altri calciatori è stato decisivo per evitare che la lite in campo degenerasse ulteriormente.

Koustias si è rialzato visibilmente sorpreso, allargando le braccia in segno di incredulità davanti a un atteggiamento che è apparso privo di una reale giustificazione sportiva. La scena, ripresa e commentata, ha rapidamente fatto il giro degli ambienti calcistici, trasformando una semplice amichevole in un caso legato alla tensione nello spogliatoio.