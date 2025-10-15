Argentina travolge Portorico 6-0 in amichevole: show di Lautaro e Messi

L’Argentina conferma il suo straordinario stato di forma travolgendo Portorico con un netto 6-0 nell’amichevole disputata a Fort Lauderdale, in Florida. I campioni del mondo in carica hanno dominato l’incontro dal primo all’ultimo minuto, offrendo spettacolo e concretezza.

A sbloccare la partita è stato Alexis Mac Allister, che ha firmato una doppietta con reti al 14’ e al 36’, mostrando grande lucidità sotto porta. Il raddoppio momentaneo era arrivato da Gonzalo Montiel al 23’, autore di una precisa conclusione che non ha lasciato scampo al portiere portoricano.

Nella ripresa la supremazia dell’albiceleste si è ulteriormente accentuata. Un autogol di Echevarria al 64’ ha portato il punteggio sul 4-0, aprendo la strada allo show di Lautaro Martínez, che ha chiuso il match con due gol ravvicinati al 79’ e all’84’, confermando il suo eccezionale momento di forma.

Lionel Messi, in campo per tutti i 90 minuti, ha illuminato la serata con giocate di alta classe e due assist decisivi, mandando in visibilio il pubblico di Fort Lauderdale. L’Argentina ha così ribadito la sua forza e la profondità della rosa in vista dei prossimi impegni internazionali.