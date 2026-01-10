Maltempo sull'Italia, Maestrale in rinforzo e neve a bassa quota nel weekend

Un nuovo fronte freddo attraversa l’Italia con piogge intense, vento forte e ritorno della neve a bassa quota. Il fine settimana sarà dominato dal Maestrale e da temperature in deciso calo, soprattutto al Centro-Sud.

Il quadro meteorologico resta instabile per l’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa, capaci di alimentare una depressione sui mari italiani. La conseguenza diretta sarà un fine settimana caratterizzato da precipitazioni diffuse, vento sostenuto e un generale abbassamento delle temperature.

Le aree più esposte saranno quelle del Centro-Sud, dove sono attese piogge persistenti e localmente intense. Tra Campania e Calabria i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con accumuli significativi in poche ore e possibili criticità idrogeologiche.

Il protagonista assoluto sarà il Maestrale, destinato a intensificarsi progressivamente. Le raffiche più violente colpiranno le coste tirreniche, i rilievi appenninici e le due Isole Maggiori, con valori che in alcune zone potranno superare i 90 km/h, creando disagi soprattutto lungo i litorali.

Il raffreddamento dell’aria favorirà il ritorno della neve fino a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. Sui settori interni, i fiocchi potranno spingersi in basso grazie alla combinazione tra aria fredda e ventilazione settentrionale.

Al Nord l’attenzione si concentrerà sulle Alpi di confine, dove sono previsti accumuli importanti per effetto delle correnti umide in ingresso. Nelle restanti zone settentrionali il tempo sarà più stabile, ma con un clima invernale e temperature rigide.

Nella giornata di domenica è atteso un parziale miglioramento per l’avanzata di un campo di alta pressione. Residui rovesci continueranno però a interessare il versante adriatico e le regioni meridionali, con fenomeni ancora possibili tra Marche, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il freddo potrà spingere la neve fino ai 200-300 metri lungo la fascia adriatica e oltre i 700 metri sui rilievi meridionali. Al Centro-Nord, le temperature resteranno basse con diffuse gelate anche in pianura, specie durante le ore notturne e mattutine.