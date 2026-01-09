Steam Machine: prezzo e reazioni dei videogiocatori

Nuove stime sui prezzi della Steam Machine trapelate nelle ultime ore mostrano cifre molto più alte di quanto molti gamer si aspettassero, scatenando reazioni di delusione e scetticismo online.

Il modello base della Steam Machine potrebbe costare circa 950 dollari per la versione con 512 GB di SSD e oltre 1.070 dollari per quella da 2 TB secondo un rivenditore estero trapelato attraverso Reddit.

La console-PC di Valve, pensata per collegarsi alla TV e giocare con SteamOS, monta componenti come CPU AMD Zen 4 e GPU RDNA3 con 8 GB di VRAM, caratteristiche decisamente superiori a quelle di uno Steam Deck ma che, proprio per questo, spingono il prezzo verso l’alto.

Queste cifre, se confermate, sarebbero sensibilmente più alte rispetto alle stime precedenti che avevano ipotizzato listini “PC-like” nel range 700-800 dollari o addirittura più bassi nel caso di una politica commerciale aggressiva.

Il motivo alla base di un prezzo potenzialmente elevato è legato anche alle strategie di Valve: l’azienda non ha intenzione di vendere il dispositivo in perdita come fanno spesso Sony o Microsoft con le loro console, quindi il costo di vendita rifletterà più da vicino quello di un PC da gaming con hardware simile.

I commenti raccolti sul thread Reddit mostrano che molti giocatori, entusiasti all’annuncio iniziale, ora esprimono dubbi sull’acquisto se il prezzo fosse realmente così alto, con utenti che affermano di rinunciare all’acquisto o di aspettare prezzi più competitivi.