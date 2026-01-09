La Lazio prova il colpo Yuri Alberto, Corinthians frena sull'offerta

La Lazio ha presentato una proposta formale al Corinthians per assicurarsi l’attaccante Yuri Alberto, ma il club brasiliano giudica l’offerta inferiore alle proprie richieste e frena la trattativa.

La società capitolina ha messo sul piatto una proposta per portare in Italia l’attaccante Yuri Alberto, oggi in forza al Corinthians, ma la dirigenza brasiliana non ritiene soddisfacente l’offerta ricevuta e chiede una cifra superiore per liberare il giocatore.

In conferenza stampa il direttore sportivo del Corinthians, Marcelo Paz, ha confermato di aver visionato la proposta biancoceleste, definita però “al di sotto delle aspettative” rispetto al valore attribuito al centravanti. Il dirigente ha elogiato le qualità tecniche e la professionalità di Yuri Alberto, sottolineando quanto sia centrale nel progetto sportivo del club brasiliano.

Paz ha spiegato che la proposta è attualmente nelle mani del presidente Osmar, ma non ha fornito dettagli economici, rimandando ogni eventuale discorso sulla cifra a una decisione di vertice. Il Corinthians, infatti, punta a incassare un importo più alto prima di considerare l’ipotesi di cessione.

Il 23enne Yuri Alberto è seguito in Europa da più club oltre alla Lazio, con valutazioni di mercato che lo collocano come uno dei prospetti di punta in attacco. La trattativa resta aperta, ma al momento la distanza economica tra domanda e offerta impedisce un’accelerazione verso un accordo definitivo.