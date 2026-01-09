La Juve studia Carrasco subito e Bernardo Silva 'a zero' per giugno

La Juventus sta valutando rinforzi con esperienza tecnica: tra gli obiettivi figurano Yannick Carrasco per l’immediato e Bernardo Silva, in scadenza col Manchester City, come possibile colpo a parametro zero per la prossima estate.

La dirigenza della Juventus, oltre a considerare il ritorno di Federico Chiesa, sta sondando profili di elevata esperienza per rinforzare la rosa. Per il mercato di gennaio c’è l’idea di ingaggiare Yannick Carrasco, attualmente in Arabia Saudita con l’Al Shabab, con l’intento di portare a Torino un esterno capace di dare qualità e peso specifico al reparto offensivo.

Il nome del belga, già protagonista in Ligue 1 e La Liga, è sulle tabelle dei bianconeri come possibile soluzione da subito, pur con altre squadre interessate al calciatore. Questo obiettivo non è però direttamente collegato alla trattativa per Chiesa, che potrebbe procedere in parallelo.

Per la prossima estate, la Juventus guarda invece a un profilo di spicco internazionale: il centrocampista portoghese Bernardo Silva del Manchester City, il cui contratto scadrà il 30 giugno ed è destinato a lasciare il club inglese a parametro zero. I bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con il suo entourage per anticipare la concorrenza e capire la fattibilità dell’operazione.

Silva, dotato di grande tecnica e capacità di gestione delle geometrie offensive, rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per il centrocampo juventino, convincendo la società a muoversi in anticipo rispetto ad altri club europei interessati.