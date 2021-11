Polla : Lucas Da Silva trovato morto su un divano a 24 anni

Un giovane di origini brasiliane,, è statosuldi una casa a(Salerno). L'ipotesi principale è che il 24enne siaper overdose, ma sono in corso le indagini per ricostruire la tragedia: la casa in cui è statonon è quella del ragazzo, che viveva con la famiglia a Sant' Arsenio, ma sembra che fosse quello di un amico.





Lucas Da Silva vive in case popolari con la madre, due fratelli e una sorella e lascia un figlio di 4 anni, nato da una relazione con una ragazza del Vallo di Diano. Il cadavere è stato trovato ieri sera su un divano al piano terra di una villetta a due piani sita in via Santa Maria di Loreto, a Polla. A dare l'allarme è stato il proprietario di casa, amico del 24enne. Lucas Da Silva era già noto alla polizia per reati minori e traffico di droga. Interviene il sindaco di Polla, Massimo Loviso. “Si tratta di un fatto terribile che lascia grande amarezza ma genera anche grande preoccupazione ... È un dramma che tocca l'intera comunità di Polla». Il corpo del 24enne, per il momento, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria nella camera mortuaria dell'ospedale di Polla in attesa dell'autopsia.

