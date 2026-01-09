Chi è Fabio Grossi, regista e compagno di Leo Gullotta: vita, carriera e relazione di lunga data

Fabio Grossi è un regista e attore romano, al fianco di Leo Gullotta in una relazione stabile da oltre quarant’anni e uniti civilmente dal 2019, noto per la sua carriera nel teatro, cinema e televisione. ([Metropolitan Magazine][1])

Classe 1958, nato e cresciuto a Roma, Fabio Grossi si è fatto strada sulle scene italiane come attore e poi come regista, esplorando teatro, cinema e televisione con ruoli e produzioni di rilievo.

Grossi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’70 sul palcoscenico, avviando un percorso artistico che l’ha portato a lavorare con nomi importanti del teatro italiano e a cimentarsi anche come drammaturgo, creando e dirigendo spettacoli teatrali che spaziano dai classici di Shakespeare alle produzioni originali.

Sul grande e piccolo schermo, ha partecipato a film e serie tv a partire dagli anni ’80, incluso il cinema di genere come le commedie italiane e ruoli in opere più impegnate, collaborando con registi come Nanni Loy e Paolo Sorrentino; in televisione ha preso parte a programmi popolari e fiction di successo.

La sua storia d’amore con l’attore siciliano Leo Gullotta è iniziata nei primi anni ’80, consolidandosi in una convivenza di lunga durata che è culminata con l’unione civile nel 2019, dopo decenni di relazione.

Gullotta ha spesso descritto il loro rapporto come basato su rispetto e complicità, ricordando che nel corso degli anni non hanno mai avuto litigi significativi se non per piccole sciocchezze, e sottolineando l’importanza del sentimento, dell’ascolto e dello spazio reciproco all’interno della relazione.