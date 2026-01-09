Bbc accusata di doppio standard: Gaza al centro, proteste iraniane ai margini

La copertura delle proteste in Iran e del conflitto a Gaza accende una polemica sui criteri giornalistici della Bbc, accusata di applicare standard diversi nella verifica delle fonti e nella selezione delle notizie, con ricadute politiche e diplomatiche.

Negli ambienti diplomatici e mediatici cresce il dibattito sulla linea editoriale della Bbc, accusata di adottare criteri differenti nel raccontare due crisi internazionali segnate dalla stessa difficoltà: l’assenza di reporter occidentali indipendenti sul terreno.

Secondo i critici, la testata avrebbe riservato un’attenzione costante al conflitto tra Israele e Hamas, mentre le manifestazioni antigovernative esplose in diverse città iraniane avrebbero ricevuto uno spazio ridotto e tardivo, nonostante la portata delle proteste.

Nel caso di Gaza, i principali media internazionali hanno spesso riportato dati su vittime e distruzioni facendo riferimento al Ministero della Salute di Gaza, organismo controllato da Hamas, accompagnando le informazioni con avvertenze sulla mancanza di verifiche indipendenti.

Per l’Iran, invece, la stessa impossibilità di controllo diretto viene indicata come motivo per non trasmettere subito i video dei manifestanti. John Simpson, storico inviato della Bbc, ha spiegato che la rete richiede un livello di certezza assoluta prima della messa in onda di contenuti provenienti dai social.

Questa differenza di approccio ha alimentato l’accusa di un paradosso informativo: fonti legate a un’organizzazione classificata come terroristica vengono considerate utilizzabili, mentre le testimonianze dei cittadini iraniani vengono sottoposte a un filtro più restrittivo.

La polemica ha assunto un profilo istituzionale dopo l’intervento dell’Ambasciata d’Israele a Londra, che ha parlato di un silenzio quasi totale sull’Iran a fronte di una copertura continua della Striscia di Gaza.

Il deputato conservatore Tom Tugendhat ha poi criticato la struttura “BBC Verify”, accusandola di aver inizialmente ridimensionato la natura politica delle proteste iraniane, interpretandole come semplici tensioni economiche.

La Bbc respinge ogni accusa di parzialità e ribadisce che la verifica dei video provenienti dai social è resa difficile dal blocco informativo imposto da Teheran. Solo nelle ultime ore alcuni filmati delle proteste sono comparsi in homepage, accompagnati da precisazioni sulla loro attendibilità.