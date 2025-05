Meloni alla Camera sotto pressione: sanità, riarmo, riforme e Gaza al centro del dibattito

Oggi alla Camera, Giorgia Meloni è sotto i riflettori durante il Premier Time, affrontando interrogazioni su temi cruciali come sanità, riarmo, riforme e la situazione a Gaza. Partiti di opposizione come PD, M5S, Italia Viva, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra alzano la voce, chiedendo risposte immediate e misure concrete per affrontare le urgenze del Paese.

Schlein: “Sanità al collasso, servono misure urgenti”

Il Partito Democratico denuncia il rischio di collasso del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’interrogazione presentata alla premier, Elly Schlein evidenzia l’emergenza di personale, con 65.000 infermieri e 30.000 medici mancanti, liste d’attesa infinite e un aumento delle diseguaglianze territoriali. Secondo l’Istat, nel 2023 circa 4,48 milioni di cittadini hanno rinunciato a cure per i lunghi tempi o per ragioni economiche. I dem chiedono al governo quali misure intenda adottare per salvare il SSN e garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Conte contro il piano ReArm: “Serve un rilancio economico, non nuovi debiti”

Il Movimento 5 Stelle contesta il piano europeo ReArm Europe da 800 miliardi, che prevede 150 miliardi di nuovi prestiti e spese escluse dal calcolo del deficit/PIL. Conte chiede se l’Italia sosterrà il progetto o se promuoverà un piano di rilancio basato su sanità, occupazione, istruzione e investimenti verdi. I 5 Stelle criticano l’ipotesi di usare i fondi di coesione per la difesa, distogliendoli da scopi sociali.

Bonelli (Avs): “Netanyahu va condannato, anche richiamando l’ambasciatore”

Angelo Bonelli, per Alleanza Verdi e Sinistra, chiede se il governo italiano intenda condannare l’operato di Netanyahu e richiamare l’ambasciatore da Israele. Avs denuncia le gravi violazioni a Gaza, tra cui l’uso della fame come arma di guerra e la distruzione sistematica di strutture civili, ricordando che oltre il 93% dei bambini è a rischio carestia secondo Save the Children.

Boschi (IV): “Governo assente sulle riforme economiche”

Maria Elena Boschi per Italia Viva accusa il governo di inerzia. Chiede quali siano le tre riforme economiche prioritarie per affrontare un contesto critico, aggravato dal rischio di dazi USA e da un quadro macroeconomico instabile.

Richetti (Azione): “Competitività a rischio, servono misure su energia e industria”

Azione solleva il tema della competitività economica. Il capogruppo Matteo Richetti chiede misure urgenti per ridurre il costo dell’energia, rilanciare il programma nucleare, rafforzare il Piano Transizione 4.0 e il Fondo automotive.

Più Europa esclusa, ma pronta a sfidare Meloni sul tema dei referendum

Riccardo Magi denuncia l’esclusione di Più Europa dal Premier Time per via del regolamento. Il gruppo avrebbe voluto interrogare Meloni sulla coerenza rispetto alle sue passate posizioni a favore dei referendum, accusandola di silenzio e disinteresse per la partecipazione popolare.

Opposizioni unite contro l’astensionismo: “Il voto è libertà”

In una nota congiunta, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni attaccano la campagna della maggioranza che invita all’astensione dai referendum dell’8 e 9 giugno. Secondo le opposizioni, si tratta di un atto antidemocratico che mina la partecipazione e la salute della democrazia italiana. I leader annunciano la loro presenza alla manifestazione della Cgil a Roma il 19 maggio.

