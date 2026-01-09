EA SPORTS PRESENTA MADDEN BOWL COME EVENTO PRINCIPALE DELLA SETTIMANA DEL SUPER BOWL LX CON LUKE COMBS, TEDDY SWIMS E ALTRI

Stephen Wilson Jr., Gavin Adcock e il favorito della Bay Area LaRussell si uniscono alla serata più importante della settimana del Super Bowl dedicata a football, musica e cultura il 6 febbraio al Chase Center

Jameis Winston e Kay Adams presentano l’evento dal Blue Carpet, mentre I AM ATHLETE accompagna i fan verso l'energia del Madden Bowl

EA SPORTS ha svelato oggi la lineup musicale per EA SPORTS Presents Madden Bowl in collaborazione con Visa, che porta nella Bay Area la serata principale della settimana del Super Bowl dedicata a football e cultura. Venerdì 6 febbraio, Luke Combs, Teddy Swims, Stephen Wilson Jr, Gavin Adcock e l’artista della Bay Area LaRussell prenderanno il controllo del Chase Center di San Francisco per una celebrazione adrenalinica che riunirà fan, musica e football sotto un unico tetto.

"Il football dei Panthers è stato un punto fermo nella mia vita da quando ero bambino, quindi giocare a Madden è una cosa che ho sempre fatto - e lo faccio ancora oggi, in tour," ha dichiarato Luke Combs. "Accettare l'invito da EA SPORTS per far parte del Madden Bowl alla partita di football più importante del mondo - il Super Bowl, è stata una scelta ovvia. Non vedo l'ora e spero ancora che ci siano anche i miei Panthers."

"La Bay per me è casa, e esibirmi al Madden Bowl mentre il Super Bowl è proprio qui significa tutto," ha dichiarato LaRussell. "Questa città vive di cuore, innovazione e determinazione. Le stesse cose che fanno connettere football e musica con le persone ovunque."

A partire dalle 4 AM CET, sui canali social di EA SPORTS i fan potranno seguire l’arrivo di star e atleti insieme a momenti esclusivi dietro le quinte dal Blue Carpet di EA SPORTS Presents Madden Bowl, presentato da Jameis Winston e Kay Adams. Lo streamer di Twitch Sketch ospiterà una diretta dal carpet insieme ad atleti che si sfideranno in una partita di una sola giocata a Madden NFL 26, e il team del podcast I AM ATHLETE sarà presente sul posto, offrendo contenuti aggiuntivi che avvicinano i fan all'azione attraverso il proprio punto di vista unico.

"Ospitando il Super Bowl LX nel cortile del nostro headquarter globale, quest'anno sembra davvero una partita in casa per noi," ha dichiarato John Reseburg, VP Marketing, Partnership & Communications di EA SPORTS. "Questa sarà la nostra presenza più importante di sempre, e EA SPORTS Presents Madden Bowl è al centro di tutto, una celebrazione dei fan, degli atleti, dei creator e della musica che plasmano la cultura del football. Porteremo uno spettacolo incredibile nella Bay Area e condivideremo quell'energia con i fan del football ovunque."

Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, si unisce quest'anno come partner principale, sbloccando un'esperienza di livello superiore per selezionati titolari di carte Visa Infinite. Questi ultimi potranno usufruire dell'accesso alla Fast Pass Lane, posti a sedere premium e ingresso alla Visa Fan Lounge, dove gli ospiti vengono omaggiati con cibo e bevande, esperienze immersive, regali esclusivi e merchandising in edizione limitata Visa x Madden Bowl.

EA SPORTS Presents Madden Bowl è il fulcro della più grande presenza di EA SPORTS al Super Bowl di sempre, che comprende la Media Welcome Party ufficiale, la Madden NFL Super Bowl Prediction, competizioni esports dal vivo con i migliori giocatori di Madden NFL 26 al mondo, e contenuti con atleti e creator durante la Super Bowl LX Opening Night, gli NFL Honors e l'NFL Media Center. Insieme, questi momenti offrono ai fan più esperienze che mai prima d’ora per vivere il Super Bowl LX.

