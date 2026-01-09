Messico e cartelli della droga, Trump annuncia l'offensiva via terra

Donald Trump annuncia una nuova strategia contro i cartelli messicani, rivendica il calo del traffico di droga via mare e collega la sicurezza dei confini alla riduzione delle morti per overdose negli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la lotta ai cartelli della droga entrerà in una nuova fase. Dopo i risultati ottenuti sul fronte marittimo, l’attenzione si sposterà ora sulle rotte terrestri controllate dalle organizzazioni criminali attive in Messico.

Secondo Trump, il traffico di stupefacenti via mare sarebbe stato ridotto del 97%, un dato che considera decisivo per avviare operazioni più incisive contro le reti che gestiscono il passaggio della droga oltre confine. L’obiettivo, ha spiegato, è colpire direttamente le strutture che alimentano il flusso di sostanze verso gli Stati Uniti.

Il presidente ha descritto il Messico come un Paese segnato profondamente dalla presenza dei cartelli, sottolineando l’impatto devastante che la droga continua ad avere anche sulla società americana. Ha parlato di centinaia di migliaia di vittime ogni anno, ricordando come le dipendenze distruggano famiglie e interrompano vite in modo irreversibile.

Trump ha comunque evidenziato una diminuzione dei decessi legati agli stupefacenti negli Stati Uniti. Un risultato che, pur restando insufficiente ai suoi occhi, viene indicato come un segnale di progresso nella strategia complessiva contro il narcotraffico.

Grande spazio è stato dedicato anche al tema dei confini. Trump ha definito la situazione passata come un disastro, sostenendo di aver ristabilito il controllo con maggiore efficacia rispetto al primo mandato. A suo dire, oggi l’accesso al territorio statunitense sarebbe fortemente limitato, con un drastico calo dei tentativi di ingresso irregolare.

Nel suo racconto, la sicurezza delle frontiere e la riduzione del traffico di droga sono due aspetti strettamente collegati. La nuova fase della strategia, incentrata sulle operazioni via terra, viene presentata come un passaggio chiave per contenere ulteriormente l’influenza dei cartelli e ridurre l’impatto della droga sulla popolazione americana.