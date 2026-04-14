Ucraina, Zelensky annuncia la prima offensiva vinta solo con robot

Volodymyr Zelensky annuncia un’operazione militare condotta solo da robot per ridurre le perdite tra i soldati ucraini. L’azione ha portato alla resa delle forze nemiche senza l’impiego di fanteria e senza vittime.

Volodymyr Zelensky ha reso noto che l’esercito ucraino ha conquistato una posizione nemica utilizzando esclusivamente sistemi senza equipaggio. L’operazione, ha spiegato il presidente, è stata portata a termine con robot terrestri e droni, senza il coinvolgimento diretto di soldati sul campo.

Secondo quanto dichiarato, le forze avversarie si sono arrese durante l’azione, che non ha registrato perdite tra i militari ucraini. Il capo dello Stato ha sottolineato come si tratti della prima volta, dall’inizio del conflitto, che una missione di questo tipo venga completata senza l’intervento della fanteria.

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Zelensky ha elencato diversi sistemi impiegati al fronte, tra cui Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector e Volia. Negli ultimi tre mesi, queste piattaforme avrebbero svolto oltre 22.000 missioni, operando nelle aree più rischiose al posto dei soldati.

Parallelamente alle operazioni sul campo, nuovi attacchi con droni hanno colpito infrastrutture energetiche nei territori occupati. A Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, una sottostazione elettrica è stata incendiata, causando interruzioni di corrente in alcune zone della città.

Durante la notte si sono registrate esplosioni anche in Crimea, in particolare nelle città di Simferopol, Feodosia e Kerch. I raid, durati diverse ore, hanno preso di mira obiettivi nella penisola, confermando la strategia ucraina di colpire infrastrutture e strutture militari nelle retrovie per indebolire le capacità operative russe.