Kate Middleton compie 44 anni: festa privata, famiglia e regali ironici

Kate Middleton festeggia 44 anni con una giornata lontana dai riflettori, tra intimità familiare, piccoli rituali e regali scelti con attenzione. Un compleanno sobrio, in linea con lo stile riservato della principessa del Galles.

Il compleanno della principessa del Galles cade oggi e, secondo le consuetudini della casa reale, non sarà accompagnato da eventi pubblici o celebrazioni mondane. L’atmosfera prevista è quella di una serata raccolta, dedicata esclusivamente alla famiglia più stretta.

Kate e il principe William hanno sempre privilegiato la dimensione privata, soprattutto quando si tratta dei loro figli, George, Charlotte e Louis. Anche le ricorrenze più importanti vengono vissute come occasioni di condivisione domestica, lontane dai protocolli ufficiali.

Grant Harrold, ex maggiordomo reale, ha spiegato che i compleanni nella famiglia reale vengono sempre celebrati, ma quasi mai in modo vistoso. Le cene riservate rappresentano la formula più frequente, con pochi invitati e un clima informale.

Secondo Harrold, il re non rinuncerà a organizzare comunque un momento speciale per la nuora, che potrebbe svolgersi lo stesso giorno del compleanno, salvo eventuali iniziative private già pianificate da William.

Capitolo regali: l’ex maggiordomo sottolinea come i reali amino sorprendere con doni anche ironici. Per Kate Middleton non sono escluse proposte leggere e divertenti, accanto a regali più classici.

William potrebbe orientarsi su gioielli, oggetti utili per la casa o una combinazione delle due soluzioni. L’arredamento, in particolare, appare un’ipotesi plausibile vista la recente sistemazione della coppia nella nuova residenza.

Da alcuni mesi, infatti, i principi del Galles vivono a Forest Lodge, all’interno di Windsor Great Park, una proprietà più ampia rispetto alla precedente abitazione e destinata a restare la loro base anche in futuro.

Tra le possibilità considerate c’è anche l’idea di un viaggio, opzione particolarmente gradita alla coppia, che ama ritagliarsi periodi lontani dagli impegni ufficiali per dedicarsi alla vita privata.

Il quarantaquattresimo compleanno della principessa si inserisce così in una tradizione fatta di discrezione, affetti e piccoli gesti personali, più che di cerimonie pubbliche.