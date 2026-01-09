Strage di Crans-Montana, cerimonia a Martigny con Macron e Mattarella

La Svizzera e l’Italia ricordano oggi le vittime della tragedia di Crans-Montana con una cerimonia internazionale a Martigny e una messa solenne a Roma, mentre proseguono le indagini sui responsabili del locale coinvolto nell’incendio.

A Martigny si svolge oggi la cerimonia in memoria delle 40 persone morte nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, tra cui sei cittadini italiani. All’evento partecipano il presidente francese Emmanuel Macron, il capo dello Stato Sergio Mattarella e numerose delegazioni straniere.

La Svizzera è rappresentata dal presidente Guy Parmelin, dal ministro degli Esteri Ignazio Cassis, dal responsabile di giustizia e polizia Beat Jans e dal cancelliere Viktor Rossi. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha invitato 38 Paesi, oltre all’Unione Europea, coinvolti direttamente o indirettamente nella tragedia.

Leggi anche Le Constellation, locali sotto accusa per minorenni e sicurezza a Crans-Montana

Tra le presenze confermate figurano l’ex Granduca di Lussemburgo Enrico, il premier belga Bart de Wever, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il ministro degli Esteri serbo Marko Djuric. Gli altri Stati partecipano tramite i rispettivi ambasciatori. Gli invitati complessivi sono circa mille.

La cerimonia prende il via alle 13.45. Alle 14, in tutta la Svizzera, le campane suonano per cinque minuti, seguite da un momento di silenzio. Il programma alterna letture, musica, gesti simbolici e brevi interventi delle autorità.

Le comunità religiose sono rappresentate dai vertici delle Chiese cattolica, evangelica riformata e cattolica cristiana, insieme a esponenti ebraici e musulmani, in un segno di raccoglimento condiviso.

Nel resto del Paese sono previsti altri momenti commemorativi. Sui treni, le Ferrovie federali invitano i passeggeri a osservare il silenzio, mentre a Berna i tram si fermano per venti secondi. Negli aeroporti principali e regionali i decolli vengono sospesi durante il minuto di raccoglimento.

A Roma, nel pomeriggio, si tiene una messa nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, alla presenza del governo italiano al completo. In prima fila la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affiancata dai leader dei principali partiti di maggioranza.

Le opposizioni partecipano con delegazioni guidate da Elly Schlein e Giuseppe Conte. Tutte le forze politiche rendono omaggio ad Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galoppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi.

Nel frattempo, a Sion, tornano davanti agli inquirenti Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation. Le nuove audizioni riguardano la loro situazione personale e non direttamente la dinamica dell’incendio.

I due sono indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. L’avvocato delle famiglie delle vittime auspica l’applicazione della custodia cautelare. I proprietari hanno dichiarato di essere profondamente scossi e di voler collaborare pienamente con la giustizia.